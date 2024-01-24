Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlıkları bulunan Leonardo Bonucci ile Fred Rodrigues'i kadroya dahil edemedi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Rade Krunic'i 11'de değerlendirdi.

RAMS Başakşehir karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Rade Krunic'e şans veren tecrübeli teknik adam, kanatlarda İrfan Can kahveci ile Dusan Tadic'i oynattı. Gol yollarında Edin Dzeko, onun arkasında ise Sebastian Szymanski görev aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Bonucci riske edilmedi

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, riske edilmedi.

Adalesinde ağrıları olan tecrübeli stoperin yerine Serdar Aziz, maça ilk 11'de başladı.

Djiku ayağının tozuyla kadroda

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, RAMS Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin elenmesinin ardından yaklaşık 7 saatlik uçak yolculuğuyla maç günü İstanbul'a gelen tecrübeli savunmacı, savunmadaki eksiklik nedeniyle kadroya alındı.

8 eksik

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc, Fred Rodrigues, Leonardo Bonucci ve Miguel Crespo maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Becao da kadroda yer almadı. Öte yandan İngiliz kanat Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Krunic ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan Krunic, geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında ise yedek soyunmuş ve sonradan oyuna dahil olmuştu.

Krunic, Süper Lig'de ilk 11'de ilk karşılaşmasına ise RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Isınmaya yine nostalji çubukluyla çıktı

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında olduğu gibi RAMS Başakşehir karşılaşmasında da ısınmaya nostalji çubuklu formayla çıktı.

Sarı-lacivertliler, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkat çekmek için o tarihteki formayı üstüne geçirdi.