Anlaşmaya göre, RAMS Başakşehir formasının göğüs kısmında 1 yıl boyuncu Todini ismi yer alacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat Firmasının Başkanı Darkhan Kyzaibayev ve Yönetim Kurulu Üyesi Claudio Picinin katıldı.

Anlaşmayla ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ, "Clauido ile Cengiz Ünder'in Roma'ya satışında tanışmıştık. Todini İtalya'nın önemli bir firması, Darkhan Bey'le eski bir dostluğumuz var. Başakşehir'in 10. yaşında Avrupa'daki başarıları, Süper Lig şampiyonluğu, başarıları, Avrupa'ya oyuncu satışları, uluslararası transferleri, Avrupa'da bilinilirliğimizi arttırmış durumda. Onlar da bu enerjiyi gördükleri için Başakşehir ile 1 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması için buradayız. Todini ve Başakşehir'in bu anlaşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Todini İnşaat Firmasının Başkanı Darkhan Kyzaibayev de anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Tadini Ailesi olarak bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği bizim için çok önemli. Birlikte çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu takıma inanıyoruz, birlikte çok zafer kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah bu iş birliğinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Claudio Picinin ise "Todini yarı Kazak yarı İtalyan bir inşaat şirketi. Todini'nin neden Başakşehir'i seçtiğine dair sorularınız olabilir. Buraya bir yatırım şirketi olarak geldik ve Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Kazak ortaklarımızın da tavsiyesiyle Başakşehir'i seçtik. Onların Başkan Bey ile çok uzun süredir süren ilişkileri de var. Başakşehir'in Todini ile birlikte yüksekten uçacağına inanıyorum. Hayalimizde Başakşehir'i Roma ya da Lazio gibi bir İtalyan takımıyla Avrupa kupalarında oynarken görmek var." açıklamasında bulundu.