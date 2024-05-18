Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa takımının iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5'e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda olduğunu söyledi.

Camiayı heyecanlandırdıkları bir sezonda son periyotta ilk 5 şanslarını yitirdiklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bunu durumu, ciddiyetle mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddiydik. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Ama maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum."