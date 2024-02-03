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İlhan Palut: Sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor

İlhan Palut: Sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor

71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbulspor , Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

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