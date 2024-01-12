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Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor. Opoku, Alanyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 21. haftada oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Yaptığı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

Markus Gisdol: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık

Markus Gisdol: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık

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