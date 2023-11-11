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Deniz, Beşiktaş karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Oyun olarak iyiydik ama sonuç alarak karşılığını alamadık

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Oyun olarak iyiydik ama sonuç alarak karşılığını alamadık

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç, ceza sınırında bulunuyor.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer, Edgar Ie ve Ömer Ali Şahiner ise forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir 'de kart cezası sona eren Dimitris Pelkas, bu mücadelede oynayabilecek.

Teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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