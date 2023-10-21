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Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Serdar Gürler ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir , 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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