İstanbul
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 7 puanla 15. sırada bulunuyor.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Başakşehir'de tek eksik
RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Serdar Gürler ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.Kaynak: AA