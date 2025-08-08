Viking Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 2. dakikada Sander Svendsen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Viking, ilk yarıda Başakşehir'e büyük üstünlük kurmasına rağmen ikinci golü bulamadı ve soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıda toparlanan İstanbul Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Christopher Operi ve 90+4. dakikada Davie Selke'nin kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı cebine koydu.

Rövanş müsabakası, 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Yusuf Sarı devam edemedi

Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, hastalığı nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, kendisini iyi hissetmemesi üzerine 17. dakikada yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Gol perdesini Deniz Türüç açtı

Karşılaşmada İstanbul Başakşehir'in ilk golüne Deniz Türüç imza attı.

Müsabakanın 17. dakikasında Yusuf Sarı'nın yerine oyuna giren 32 yaşındaki futbolcu, 60. dakikada fileleri havalandırarak beraberliği sağladı.

Turuncu-lacivertli ekipte 30. kez ağları sarsan Deniz, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 7. golünü kaydetti.



Operi'nin ikinci golü

Başakşehir'in Fildişi Sahilli oyuncusu Christopher Operi, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında uzak mesafeden şık bir gole imza atan Operi, bu sezon gol sayısını 2'ye çıkardı.

Christopher Operi, turuncu-lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Cherno More'yi 4-0 yendiği mücadelenin son golünü kaydetmişti.

Selke, siftah yaptı

İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Davie Selke, ilk kez fileleri havalandırdı.

Maçın 58. dakikasında oyuna dahil olan Alman futbolcu, 90+4. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.