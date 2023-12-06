İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

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İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.

Kaynak: AA