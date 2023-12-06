İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.Kaynak: AA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.Kaynak: AA
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