İMIR (AA) - Karaman'da yaşayan ve Türkiye şampiyonalarında iki kez üçüncülük elde eden judocu Ayşe Ceren, geçen yıl bir şampiyonaya hazırlanırken antrenmanda dizinden sakatlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hancı'nın ön çapraz bağının koptuğu belirlendi.

Ayşe Ceren, uygulanan tedavilere rağmen iyileşemeyince bu süreçte çok sevdiği judoya ara vermek zorunda kaldı. Sosyal medya aracılığıyla daha önce birçok milli sporcuya ön çapraz bağı ve menisküs nakli yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaşan sporcu, tedavi için İzmir'e geldi.

Karaman'dan gelen hastasını muayene eden Kehribar, sporcunun yaşının küçük olduğunu, bu nedenle ameliyatın kendi kaslarından gerçekleştirilemeyeceğini değerlendirdi.

Ayşe Ceren'in annesinin diz altı bölgesinden kasını alıp hastasına ön çapraz bağı yapmaya karar veren Kehribar, anne ve kızı aynı anda ameliyathaneye aldı, annesinden aldığı kasla kızına yeni bağ yaptı.

'İyileştikten sonra hedeflerime ulaşmak istiyorum'

Ayşe Ceren Hancı, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini anlattı.

Sakatlandığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Ayşe Ceren, iyileştikten sonra hedeflerine ulaşmak istediğini kaydetti.

Önce Avrupa şampiyonu sonra da dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ettiğini vurgulayan Hancı, şöyle konuştu:

'Lokman hocama da hedeflerime ulaşmamı sağladığı için teşekkür ediyorum. Ameliyattan önce ağrılarım oluyordu ama şimdi hiç ağrılarım olmadı ve kendimi çok iyi hissediyorum. Gün sayıyorum. 6-7 ay sonra spora yeniden başlayacağım. Hedeflerime ulaşmam için annem de beni desteklediğini gösterdi ve bana yardım etti. Onları gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.'

Anne Necla Hancı ise yıllardır kızını judo antrenmanları ve maçlarında yalnız bırakmadığını, sakatlandığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Ümitlerinin azaldığı anda Doç. Dr. Lokman Kehribar'ın kızına yeni bir hayat verdiğini belirten Hancı, 'Lokman hocam, 'Bağınızı sizden alıp kızınıza nakledeceğiz.' dedi. Biz de kabul ettik. Annelik güzel duygu, ona sporuna devam etmesi için tekrardan destek vermek güzel duygu. En büyük hayalim, onu güzel yerlerde görmek. Hedeflerine ulaştığını görmek istiyorum.' dedi.

'6-7 ay sonra onu müsabakalarda göreceğiz'

Doç. Dr. Lokman Kehribar da nakille küçük bir sporcuyu yeniden spor hayatına döndürecekleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkasından alınan kasla bağ yapılmasının Türkiye'de 'ilk' olduğunu ifade eden Kehribar, şunları kaydetti:

'Türkiye'de hiç yapılmayan bir ameliyat, annenin çapraz bağını almadık, kasını alıp kızımıza ön çapraz bağı yaptık. Normalde ön çapraz bağı ameliyatında hastanın kasları alınarak bir bağ yapılır. Hasta çok küçük olduğu için alacağımız bağ çok ince olduğu için büyüdüğünde yetmezliğe gitme ihtimali çok yüksekti. O yüzden bizim kalın bir bağ koymamız lazımdı. Çocuktan kalın bir bağ elde etme ihtimalimiz yoktu. Elde edebilirdik ama kaslarına zarar verebilirdik. Bu da çocuğun sportif hayatını etkileyecekti. 6-7 ay sonra onu müsabakalarda göreceğiz.'

Anne ve kızını ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da Kehribar'ın önemli diz ameliyatlarında milli sporcular başta olmak üzere sakatlık geçiren birçok gencin yeniden spor yaşantılarına dönmesini sağladığını söyledi.

Muhabir: Tezcan Ekizler