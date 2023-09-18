İlçeye 35 kilometre mesafedeki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Başkale Belediyesi de ilçede görev yapan öğretmenlerin motivasyonunu artırmak amacıyla bölgeye gezi düzenledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'in de katıldığı programda, öğretmenler travertenleri gezdi, fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen öğretmenlerden Mahmut Keleş, bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Buranın adını çok duydum. Sayın Kaymakamımızın davetiyle buraya geldik. Seyir zevki çok güzeldi. Herkese gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den ilçeye atanan kızıyla gelen Servet Çakır ise bölgedeki doğal güzelliği görme şansı elde ettiği için mutlu olduğunu bildirerek, "Kızım öğretmen olarak Başkale'ye atandı. Biz de onunla buraya geldik. Çok memnun kaldık. Gayet keyifli ve güzel bir yer. Burada bu kadar güzel bir yerin olduğunu tahmin etmezdim. Aynı Denizli'deki Pamukkale travertenleri gibi. Müthiş ve harika bir yer." ifadelerini kullandı.

AA