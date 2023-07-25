İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ulusal ve yerel basının çalışanlarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programında gazetecilerle buluşan Döğücü, 'Sizi tebrik ediyorum, biliyoruz ki bizlerin yaptığı işleri duyuran, anlatan yeri geldiğinde vatandaşın ve kamunun sesi olan meslek gurubundasınız. Hepimizin sesi olduğunuz, duyarlılığınız ve vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum' dedi. Kahvaltının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şeyma Döğücü, ilçede hayata geçirdikleri projeleri de anlattı. Günümüzde iletişimin önemine vurgu yapan Döğücü, "24 Temmuz 1908'de basında sansür kaldırıldı. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Bizler de gazetecilerin bu özel gününde sizlerle buluşmak istedik. Sizi tebrik ediyorum diye konuştu.

“Vatandaşla kamu arasındaki köprüyü oluyorsunuz”

Gazetecilerin vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğunu belirten Başkan Döğücü, 'Biliyoruz ki bizlerin yaptığı işleri duyuran, anlatan yeri geldiğinde vatandaşın ve kamunun sesi olan meslek gurubundasınız. Vatandaşla kamu arasındaki köprüyü oluyorsunuz. Hiçbir şeye bağlı olmadan özgür basın olarak çalışan kıymetli kardeşlerimizsiniz. Hepimizin sesi olduğunuz, duyarlılığınız ve vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.

“Sancaktepe'de güzel işler yapacağız”

Başkan Döğücü, konuşmasının devamında 'Dünyanın bir ucunda olan olaydan bizim anında haberimiz oluyor. Aslında bu da hem duyarlılığımızı hem de sorumluluğumuzu artırıyor. Sizlerin görevi sayesinde dünyanın her yerindeki olaylardan haberdar oluyoruz. İnşallah böyle tarafsız, güzel çalışan kardeşlerimizle Sancaktepe'de güzel işler yapacağız. Burada yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıracağınıza inanıyorum. Her birinizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice güzel günlerde hep beraber çalışmayı temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. Şeyma Döğücü, programın sonunda gazetecilere hediye takdiminde bulundu

HABER: BÜLENT ÇAMCI