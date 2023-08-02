İSTANBUL - Türkiye genelinde yaz Kur'an kursları 3 Temmuz'da açıldı. Kağıthane'deki çalışmaları yerinde incelemek ve motivasyonlarına katkı sunmak amacıyla Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin her gün farklı bir camide çocuklarla buluşuyor.Başkan Öztekin gittiği camilerde çocuklara boyama kitapları da hediye edip her birine dondurma ısmarlıyor. Kağıthane Belediyesi'nin ailelere özel hazırladığı yaz etkinliklerine çocukları davet eden Başkan Öztekin istek ve önerilerini de değerlendirdi. Başkan Öztekin'e gittiği camilerde çocukların ilgisi yoğundu.



“İlçemizde hayırlı nesillerin yetişmesi gayretindeyiz”

Başkan Öztekin; ''Hz. Peygamber efendimiz 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğreteninizdir.' diyor. Biz de ilçemizde hayırlı nesillerin yetişmesi gayretindeyiz. Çocuklarımıza yüce kitabımızı öğretmek, peygamberimizi tanıtmak, kültürümüzü ve medeniyet değerlerimizi aktarmak hususlarında sorumluluklarımız var. Yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın Kur'an ahlakıyla buluşmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Hem bu sayede çocuklarımız dünyayı manevi anlamda anlayıp kendileriyle, aileleriyle, toplumla ve çevreyle barışık bir şekilde yetişiyor. Bizler de kurslarımızı bu vesileyle ziyaret ediyor, çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak için yanlarında oluyoruz.'' dedi.

HABER: METE YILMAZ