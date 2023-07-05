İSTANBUL - Darüşşafaka Kapalı Spor Salonu inşaatında devam eden çalışmalar; spor alanlarının daha iyi bir şekilde kullanılabilmesini sağlamayı hedefliyor. M. Ergün Turan, ziyareti sırasında spor salonunun önemine vurgu yaparak, gençlerin ve spor severlerin kaliteli bir spor ortamında faaliyet göstermesinin önemini belirtti. Darüşşafaka Kapalı Spor Salonu'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgedeki spor faaliyetlerinin daha da gelişeceği ve vatandaşların spor yapma imkanlarının artması öngörülüyor.

HABER: METE YILMAZ