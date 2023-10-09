Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Hammonds 10, Berk İbrahim Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Astacio 8, Yiğit Arslan 11, Mitchell 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu

TOFAŞ: Winston 6, Homesley 15, Tolga Geçim 7, Ege Demir 12, Obrien, Özgür Cengiz 8, Sakic 6, Tevfik Akdamar, Prewitt, Batın Tuna

1. Periyot: 15-17

Devre: 28-27

3. Periyot: 50-33

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic: Gerçekten çok iyi savunma yaptık

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic karşılaşmanın ardından, “Gerçekten çok iyi savunma yaptık. Biliyorsunuz çok önemli oyuncularımız bugün yoktular. Sahaya çıkıp savaşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyordu. Biz de bunu yaptık.” diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyunucu Jonah Mathews: İyi oynayıp kazandığımız için çok mutluyum

“Bu sezon ligde ilk galibiyetimizi aldık. Gerçekten çok güzeldi. Çok iyi bir sezon öncesi hazırlığı geçirdik. Bugün iyi oynayıp kazandığımız için çok mutluyum.”

Yiğit Arslan: Kazandığımız için çok mutluyum

“Bugün oynarken çok keyif aldık. Sakat arkadaşlarımız var; takım kaptanımız ve takım ikinci kaptanımız. Onlar da bize destek vermeye geldiler. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Birbirimiz için oynuyoruz. Hepimiz birlikte bir aile olmaya çalışıyoruz. Daha ligin başındayız. Kazandığımız için çok mutluyum. Salon dolu olunca herkes daha fazla keyif alıyor. Savaşarak, keyif alarak oynamaya devam ediyoruz. Salı günü de taraftarlarımız inşallah burayı doldurur ve dolu tribünleri Avrupa’ya da gösteririz. Tüm takım arkadaşlarımı, ekibimizi ve gelenleri kutluyorum.”