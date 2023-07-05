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Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacağı gruplar şu şekilde:

Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak.

Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa C Grubu, Pınar Karşıyaka E Grubu, Bursaspor F Grubu, Galatasaray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı.

İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

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