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20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

Basketbol Süper Ligi 'nde play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off 'ta mücadele edecek. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.

Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi

Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi

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