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Basketbol Süper Ligi 'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

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