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17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk günün maç programı şu şekilde:

Beşiktaş'tan teknik ekibe iki takviye

Beşiktaş'tan teknik ekibe iki takviye

Turnuvada 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

Yarı final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupas ı'nda şampiyon 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Son 16 turunda rakibini mağlup eden takımlar 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek, kaybeden takımlar ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak.

Milliler, turnuvada ikinci maçında 30 Haziran Pazar günü İtalya, son grup mücadelesinde ise 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile C Grubu'nda yer alan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı ise günün son maçında Yeni Zelanda'yla karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya ile Porto Riko, yarın saat 12.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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