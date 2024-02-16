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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle bu hafta müsabaka yapılmayacak.

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