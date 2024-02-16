Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle bu hafta müsabaka yapılmayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
17.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
18 Şubat Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Hatay Merkez)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Ahmet Cömert)
17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
19 Şubat Pazartesi:
18.00 BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol (Ankara)
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.30 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.45 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)
16.30 Esenler Erokspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Başakşehir)
17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konyaspor (Kocaeli Atatürk)
18 Şubat Pazar:
14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk)
15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor (Gölbaşı)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)
19 Şubat Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Sigortam Net (90. Yıl)Kaynak: AA