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20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın program ı şu şekilde:

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