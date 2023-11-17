Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)
Yarın:
13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)
19 Kasım Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
20 Kasım Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.30 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)
19 Kasım Pazar:
14.00 ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Hatay Merkez)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
16.30 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Metro Enerji)
17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
Yarın:
13.00 Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor (BJK Emlakjet)
14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji Novotel (Altındağ Atatürk)
16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor (Karataş Şahinbey)
18.15 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)
19 Kasım Pazar:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Kapaklıspor (Kocaeli Atatürk)
15.45 Semt77 Yalovaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (90. Yıl)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Konyaspor (Gölbaşı)
18.00 OGM Ormanspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)Kaynak: AA