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Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

Hasan Arat, iftar yemeğinde taraftarlarla bir araya geldi

Hasan Arat, iftar yemeğinde taraftarlarla bir araya geldi

Seremonide Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in yanı sıra ulusal federasyonların temsilcileri de yer aldı.

İsviçre'nin Mies kentindeki kura çekimi Penny Taylor ve Carmelo Anthony tarafından sunuldu.

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