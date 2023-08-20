Haber: Mert Osman Erman

Olay, daha önce İsraillilere karşı ölümcül saldırıların ve Yahudi yerleşimcilerin intikam amacıyla düzenlediği saldırıların yaşandığı Huwara köyü yakınında meydana geldi.

İsrail medya raporlarına göre, saldırı bir oto yıkamada gerçekleşti.

Saldırganın yaya olarak yaklaştığı ve bir tabanca ile ateş açtığı belirtiliyor.

İsrailli ambulans servisi, yaklaşık 30 ve 60 yaşlarında iki erkeğin olay yerinde ölü olarak ilan edildiğini söylüyor. İkisinin de sivil olduğu söyleniyor.

İsrailli medya, baba ve oğul olduklarını bildirdi.

Filistinli militan grupları Hamas ve İslami Cihad saldırıyı övdü.

Bu arada, İsrail ordusu yakınlarda barikatlar kurdu ve saldırganı arıyor.

Hawara Batı Şeria'da uzun süredir bir gerilim noktası olmuştur. Nablus'un güneyindeki ana bir yol üzerinde bulunuyor ve hem Filistinliler hem de İsrailli yerleşimciler tarafından kullanılıyor.

Geçmişte, İsrailliler bazen burada alışveriş yaparlardı, ancak son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artışın ardından bu yaygın değil.

Bu yıl, köy, İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin hedef alındığı çeşitli saldırılara sahne oldu - Şubat ayında iki kardeşin öldürülmesi de dahil.

Bu, yıllardır yaşanan en kötü olaylardan biri olan büyük bir yerleşimci kalabalığının ölümcül bir saldırı başlatmasına neden oldu. Ayrıca, yerleşimci şiddetine dair diğer örnekler de vardır.