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Çaydan çıkarılan Başer'in cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ile İl Afet ve Ücil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

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