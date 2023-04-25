İSTANBUL- Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam’da Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı’nın kızı) karakteriyle 28.bölümde (25 Nisan Salı günü) seyircinin karşısına çıkacak.

Sahra Şaş’ın canlandıracağı Azra Malek karakteri sanata, doğaya, dövüş sanatlarına ve avlanmaya olan merakının yanı sıra tıp doktorudur. Sahra Şaş’ın karakteri, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” her salı saat 20.00’da atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR