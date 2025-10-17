İSTANBUL (AA) - BAYEGAN ve üretim iştiraki BYCHEM, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen, plastik ve kauçuk endüstrisinin prestijli fuarlarından K-Fair 2025'e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BAYEGAN, küresel pazarlara erişim gücü, çevik ve çözüm odaklı iş yapış biçimi, güvene dayalı işbirlikleri ve müşteriye özel esnek çözümler geliştirme kabiliyetiyle dikkati çekti.

Üretimden tedarik zincirine uzanan entegre yapısı, dağıtım ve depolama ağıyla desteklenen güçlü lojistik kapasitesi sayesinde şirket, sürdürülebilir üretim gücünü ve yenilikçi yaklaşımını uluslararası arenada ortaya koydu.

Düsseldorf'ta düzenlenen ve 3 yılda bir gerçekleştirilen K-Fair 2025 fuarına yaklaşık 70 ülkeden 3 bin 275 firma katıldı.



Bu yıl iklim koruma, döngüsel ekonomi ve dijitalleşme temalarının öne çıktığı fuar, 175 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Üst yönetiminin de katıldığı fuarda, petrokimya sektöründeki ticari ve üretici kimliğiyle yerini alan şirket, iş ortakları ve müşterileriyle yeni iş fırsatlarını değerlendirirken, sürdürülebilir üretim anlayışını küresel değer zincirine entegre edecek yeni fırsatların temellerini attı.

Fuara 6'ncı kez katılan şirket, yerli üretimle sanayinin dışa bağımlılığını azaltma ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırma vizyonu doğrultusunda, Türkiye'de üretilen Termoplastik Poliüretan markası BYFLEXX TPU'nun dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Dayanıklılığı, esnekliği ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapısıyla dikkati çeken BYFLEXX TPU, otomotiv, medikal, ayakkabı, kablo, boru ve ambalaj gibi birçok endüstride 'geleceğin malzemesi' olarak konumlanıyor.

İlk siparişleri de fuarda alınan BYFLEXX TPU serisinin dünya tanıtımıyla Türkiye'nin sanayi gücü de fuarda öne çıktı.

Şirketin standında, BYFLEXX TPU'nun yanı sıra TPU üretiminde hammadde olarak da kullanılan ve poliüretan sektörü için kritik bir ham madde olan Polyester Polyol, otomotiv ve mobilya gibi sektörlere yönelik yüksek mukavemetli Adhesive (endüstriyel yapıştırıcı) çözümleri ve polimerlere esneklik kazandıran Plastifiyan ürün grupları da sergilendi.

Fuar süresince çok sayıda yerli ve yabancı müşteri buluşması gerçekleştiren şirket, ayrıca, Suudi Arabistan'ın öncü petrokimya üreticisi ve Türkiye'deki distribütörü Tasnee ile de fuarda aynı çatı altında yer alarak küresel işbirliğini güçlendirdi.

- '1000'in üzerinde ziyaretçi ve iş ortaklarıyla bir araya gelmenin gururunu yaşadık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAYEGAN Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Olcay Üstüner, fuarda 8 günde 70 farklı ülkeden 1000'in üzerinde ziyaretçi ve iş ortaklarıyla bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Platformda Türkiye'yi temsil etmenin hem kendileri hem de Türk sanayisi için bir onur olduğunu aktaran Üstüner, 'BAYEGAN'ın küresel pazarlara erişim gücü, çevik iş yapış biçimi, ortaklık temelli güvene dayalı iş birlikleri, müşteriye özel esnek çözümler sunma kabiliyetimiz, hem dağıtım gücümüz hem de üretici kimliğimiz, depolama ve servis ağımız, zengin ürün gamımız ile sektörde katma değer yaratıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Üstüner, katılımlarına ayrı anlam katan en önemli unsurun tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirilen BYFLEXX TPU markasının dünya tanıtımını fuarda gerçekleştirmeleri olduğunu aktararak, söz konusu adımın, yalnızca BAYEGAN'ın vizyonunu değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi alanındaki ilerlemesini de simgeleyen gurur kaynağı olduğuna işaret etti.

Müşterilerinden gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Üstüner, şunları kaydetti:

'Etkinlik boyunca mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla işbirliği, ortak proje ve büyüme planlarımızı değerlendirdik. Küresel ölçekteki erişim ağımız ve müşteriye özel esnek çözümler üretme kabiliyetimiz, bizi iş ortaklarımız için güvenilir bir tercih haline getiriyor. Bu doğrultuda aldığımız değerli geri bildirimler, yatırımlarımıza kararlılıkla devam etmemiz için bizlere güçlü bir motivasyon sağladı. Katılım sağlayan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve emeği geçen ekibimize teşekkür ederiz.'