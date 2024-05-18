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Göksel Gümüşdağ: Başakşehir'in DNA'sında hep Avrupa var

Göksel Gümüşdağ: Başakşehir'in DNA'sında hep Avrupa var

Diğer maçlarda ise 5'incilik ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 47-45, 7'incilik ilk maçında ise Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-37 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 'nin play-off sıralama 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.

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