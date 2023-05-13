İSTANBUL -Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve çevre konulu eğitimler vermeye devam ediyor… Son olarak Nail Reşit Ortaokulu’nda verilen eğitimde geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, dönüşümün ülke ekonomisine katkısı ve atıkların nasıl toplanması gerektiği sunum eşliğinde öğrencilere tek tek anlatıldı.

Öte yandan geri dönüşüm eğitimlerinin talepte bulunan ilçedeki diğer okullarda da verilmesi planlanıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL