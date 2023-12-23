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Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu

Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

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