Ankara

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etti.

Yüksek Mahkemenin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre AYM, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu'nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kurallarının iptali istemiyle yapılan başvuruları karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, emekli veya yaşlılık aylığı alanların, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında görev almaları halinde emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etti.

Kararda genç nüfusun kurum ve kuruluşlarda istihdamının artırılması amacıyla yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmış kişilerin yeniden bu kurum ve kuruluşlarda çalışmaları durumunda çalıştıkları süre boyunca bu aylıklardan yararlanamayacağının kanunla öngörüldüğü belirtildi.

Kararda iptal davasına konu kuruluşlarda çalışanlar ile benzer konularda faaliyet gösteren idare, kurum ya da kuruluşlarda çalışanlar arasında öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması nedeniyle sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlal edildiği bildirildi.

İki vakfın mali harcamalarının mütevelli heyetince belirlenmesine iptal

AYM, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfının yapacağı ödemeler ve harcırahların mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kuralı da Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kararda mütevelli heyetinin, kamu kaynakları kullanılarak ödenecek ücret ve harcırahların tutarını herhangi bir ilkeye bağlı olmaksızın belirleyebileceğinden, vakfın kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfına kaynak aktarılmasına ilişkin düzenlemeyi de yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etti.