Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin acısını yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütü mensuplarının, Meclis'te devlete, millete, hukuka meydan okuduğu, terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı şartlarda, terörle mücadelede başarının mümkün olamayacağını belirten Destici, siyasi parti gruplarını ve Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırdı.

Şehit ailelerinin onurlarını korumanın, devletin en başta gelen görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Destici, gazeteci Can Ataklı'ya, şehit ailesine yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "özerklik" açıklamasını eleştiren Destici, "Bir partinin genel başkanının, 'Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir' cümlelerini okuduk. Bu sözlerin sahibine diyoruz ki; sen o tartışmanın neresinde olduğunu söylersen, biz de muhatabımızın ne demek istediğini anlayıp ona göre davranırız. Şaşırıp da bize nerede olduğumuzu soranlara da peşinen söyleyelim. Biz bağımsız, hür, bir ve bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız ve onu korumak için gerekirse canlarımızı da vermeye hazırız." diye konuştu.

"Verdiği sözler konusunda ABD'ye ne kadar güvenebiliriz"

BBP Genel Başkanı Destici, NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifinin, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmesine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"İsveç'in geçmişten bugüne, topraklarında PKK mensuplarını barındırması, PKK'ya silah ve para yardımı yapması, uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davranıp, Türkiye aleyhinde yaptırımlar uygulanması için mücadele etmesi, hiçbirimiz için sır değil. Kimse kusura bakmasın. Bu şartlarda İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Meclis'te Dışişleri Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmesi, bizce doğru ve yerinde bir karar değildir. Neden önce biz adım atıyoruz, neden adımlar aynı anda atılmıyor?

Verdiği sözler konusunda ABD'ye ne kadar güvenebiliriz? F-35 projesine geri mi dönüyoruz, F-16'lar kesin mi, hayır. İsveç, Rusya'dan korktuğu için NATO'ya girmek, dolayısıyla Rusya İsveç'e saldırırsa Türkiye'nin kendisini korumasını istiyor. Binaenaleyh kimse bizim aklımızla alay etmesin, Türk milletini ahmak yerine koymasın."

Destici, 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.