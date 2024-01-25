Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek, talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleriyle birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlendi.

Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki Türk mürettebatın tahliyesi için koordinasyon sağlandı

Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki Türk mürettebatın tahliyesi için koordinasyon sağlandı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.