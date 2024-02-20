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Ancak mahkeme, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının kararını gerekçe göstererek kadının ayrımcılığa uğramadığına hükmetti.

Davacı bunun üzerine konuyu Ocak 2023'te Brüksel İş Mahkemesine taşıdı.

Ulusal basına göre, Brüksel Belediyesine Ocak 2021'de yaptığı iş başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmeyen kadın ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açtı.

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