Belediye binası önünde toplan işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Buca Belediyesinin işçilerin alacaklarını ödememesi nedeniyle eyleme başladıklarını söyledi.

İşçilerin ciddi şekilde mağdur edildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"3 aylık maaşları, yaklaşık 13 bin lira erzak fişleri ve 1 yıl önce biten toplu iş sözleşmesinin geriye dönük yaklaşık 6 aylık 55-60 bin lira arasındaki alacaklar belediye kasasında duruyor ve hala ödenmemiş. Bu eylem daha önceki eylemlerin benzeri bir eylem değil. Bu eylem belediye binası içinde gerçekleşen ve bütün birimlerin iş bırakarak destek verdiği, süresi belli olmayan ama iş verenden talep ettiğimiz yol, yemek ve erzak yardımıyla beraber 2 tam maaşımız yattığında ve geri kalan alacaklarımızı ne zaman alacağımız netleştirince bitireceğimiz ve işlerimize döneceğimiz bir eylemdir. Şu an yaklaşık 1800 işçinin kişi başı en az 200 bin lira alacağından bahsediyoruz. Bunun memuru, güvenlik personelini saydığımızda yaklaşık 2 bin 500 personel mağdur."

İzmir'de işçilerin halkla karşı karşıya getirildiğini savunan Yıldız, buna kimsenin hakkı olmadığını, işçinin bir aylık alın terinin karşılığını alamadığı için eylem yapmaya mecbur bırakıldığını sözlerine ekledi.

Karşıyaka Belediyesindeki eylem

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şube'den yapılan yazılı açıklamada ise Karşıyaka Belediyesi iştiraklerinde çalışan yaklaşık 1780 çalışanın alacaklarını alamadıkları için mağdur edildiği belirtildi.

Sorunun çözümü için belediye başkanı ve belediye yönetimiyle yapılan her görüşmede çözüm odaklı yaklaşmalarına rağmen sonuç alınamadığı ifade edilen açıklamada, "Kent AŞ'ye bağlı 580 işçi 6 aydır maaşını almamıştır. Personel AŞ'nin 1200 işçisi temmuz ayının maaşının yüzde 36'sını almış geri kalanı ödenmemiştir. Belediye yönetimi ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde İller Bankasından gelen parayla temmuz ayı alacaklarının yatırılacağı söylenmiştir. Ağustos ayının maaşının ise ne zaman ödeneceği belli olmadığını söylendi. Bunun üzerine biz şube yönetimi olarak her iki şantiyede iş durdurmuş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.