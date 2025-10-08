İSTANBUL (AA) - Bella Maison, 2025-2026 Sonbahar/Kış sezonuna özel olarak hazırladığı 'Rose Collection' serisini tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonun ilham kaynağını Isparta'nın gül bahçeleri oluşturdu. Sofradan yatak odasına kadar farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı koleksiyon, el tasarımı desenleri ve modern çizgilerle dikkati çekiyor.



Gül motifli parçaların yer aldığı seride, kahvaltı ve yemek takımları, cam karaf setleri, runner'lar ve emaye demlikler öne çıkıyor. Koleksiyon, günlük kullanımdan özel davetlere kadar çeşitli kullanım alanları için tasarlandı.

Pamuk saten nevresim setleri ve jakarlı yatak örtülerinin yer aldığı yatak odası grubu, gülün enerjisinden ilham alan desenler ve pastel tonlarla gül bahçelerinin canlılığını ve sıcaklığını odalara taşıyor. Nakışlı kırlentler ve dekoratif objelerle tamamlanan koleksiyon modern çizgiler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bella Maison Kreatif Direktörü Hatice Tan, koleksiyonun sadece tasarımdan ibaret olmadığını belirtti.

Tan, 'Rose Collection, bizim için sadece bir tasarım değil, güllerin büyüsüne bizzat şahitlik ederek çıktığımız bir yolculuk. Isparta'nın gül bahçelerinde dinginliği ve zarafeti, özgün el çizimi desenlerle evlere taşımak istedik. Her parça, bu toprakların hikayesini modern yaşamın estetiğiyle buluşturuyor.'