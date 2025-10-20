İSTANBUL (AA) - Mobilya markası Bellona, Hatay'ın Payas ilçesinde açtığı mağazayla ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 738 metrekare alana sahip mağaza, modern bir anlayışıyla tasarlanarak Hatay halkına farklı ürün gruplarında konfor, kalite ve estetiği bir arada sunmayı hedefliyor.

Mağazanın açılış törenine Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Karavil, Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Beşdok, Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ, Günep AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Öksüzkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Bellona Pazarlama Direktörü Yücedağ, Türkiye genelinde büyümelerini sürdürürken, her yeni mağazayla daha fazla eve dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yücedağ, 'Kaliteyi, konforu ve şıklığı bir araya getiren ürünlerimizle ve eşsiz tasarımlarımızla müşterilerimizin yaşam alanlarını yeniden şekillendiriyoruz. Bu anlamda Payas mağazamız da bölgeye değer katacak, konforun adresi olacak. Bu önemli yatırımı hayata geçiren yatırımcımız Sayın Mehmet Güzel'e başarılar diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.