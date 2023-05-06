İSTANBUL- Başrollerini Oktay kaynarca, Ebru Özkan, Sban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alicı, Işıl Yücesoy, Engin Benli, Ragıp Savaş ve Burak Çelik'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmam dizisinden ayrılıklar yaşanıyor

3 İSİM BİRDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her hafta aksiyon dolu anlara sahne olan dizideCezayir'in annesini oynayan Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy projeye veda edecek. Dizide Canan'ı canlandıran Değer Alp ve Orhan'ı oynayan Erkan Sever de kadrodan ayrılacak. Öte yandan Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü oynayıp hem yapım ortağı olduğu hem de senaryo ve tasarımına katkı sağladığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezondaki akıbeti ise henüz netleşmedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI