Başkent Ankara'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.