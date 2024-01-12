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Genoa'nın 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Berkan Kutlu , sezon başında ise Galatasaray 'da 6 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2 Süper Lig müsabakasına çıktı.

Ağustos ayı sonunda 250 bin avro geçici transfer bedeliyle Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 6, İtalya Kupası'nda 2 müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berkan'ın yeniden takıma katıldığını duyurdu.

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