Beşiktaş Kulübü ara transfer döneminde SC Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Al Musrati'nin bonservisini satın alarak, oyuncuyu 2027'ye kadar renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

27 yaşındaki ön libero Al Musrati, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı deplasman maçında 66. dakikada oyuna girerek ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.