Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında bulunan tesislerde yurt dışı çalışmalarını noktalayan siyah-beyazlılar, oynadığı dört hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Türkiye'ye bugün dönecek Beşiktaş'ın yurt dışı kampı pozitif bir havada geçerken, yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü de takımla çalışmalarda olumlu bir görüntü verdi.

Siyah-beyazlı yeni transferler, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Shakhtar Donetsk karşısında gelecek hafta önemli bir sınav verecek.

Dört hazırlık maçı

Beşiktaş, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten'i 2-0 yendi.

"Kara kartal" ikinci müsabakada aynı lig takımlarından Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, üçüncü karşılaşmada ise Avusturya 1. Ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger'e 3-2 kaybetti.

Beşiktaş, yurt dışı kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında ise Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Avusturya kampında 12 altyapı oyuncusu

Beşiktaş'ın Avusturya kampında siyah-beyazlı kulübün futbol akademisinden yetişen 12 oyuncu yer aldı.

Kaptan Necip Uysal'ın yanı sıra yurt dışı kampında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu yeni sezona hazırlandı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen genç futbolcular, sergiledikleri performansla forma mücadelesi vereceklerini gösterdi.

Başkan kampa katıldı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün transferinin ardından milli oyuncuyla beraber Avusturya kampına katıldı.

Transfer çalışmalarını bizzat kendisi yöneten Adalı, 14 Temmuz Pazartesi günü takımın kamp yaptığı Bad Erlach'a geldi.

Yurt dışı kampına üç transferin yetişmesini sağlayan Başkan Adalı, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirilen Eduard Graf ile kampta görüş alışverişinde bulundu.

Adalı, dün öğle saatlerinde kamptan ayrılarak Türkiye'ye döndü.

Ole Gunnar Solskjaer, takımını sıkı çalıştırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kamp boyunca yeni sezon öncesi siyah-beyazlı ekibin ritmini bulması için yoğun çaba sarf etti.

Takımını tempolu bir antrenman programına sokan Norveçli çalıştırıcı, idmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekipteki her oyuncuyla bire bir ilgilenen 52 yaşındaki teknik adam, futbolcularından istediklerini sürekli onlarla paylaştı.

Norveçli teknik direktör, idmanlarda farklı sistemler deneyerek yeni sezona hazırlanıyor.

"Bazı oyuncular fikrimi değiştiremedi"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, dün oynanan Petrzalka 1898 karşılaşmasının ardından bazı oyuncuların beklentilerini karşılayamadığını aktardı.

Yeni sezona hazır olduklarını dile getiren Norveçli çalıştırıcı, "Bazı oyunculara şans veriyoruz. Bugün bazı oyunculara fikrimi değiştirsinler diye, oynamak için şans verdim. Bazıları fikrimi değiştiremedi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Slovak ekibinin karşısına "Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Tayfur Bingöl, Keny Arroyo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan" ilk 11'iyle çıkmıştı.

Santrforsuz sistem

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampındaki bazı maçlarda geçen sezon olduğu gibi 4-6-0 taktiğini denedi.

Admira Wacker maçında en uçta sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı deneyen Solskjaer, dünkü Petrzalka 1898 müsabakasında ise orta sahada forma giyen Salih Uçan'ı rakip kaleye en yakın isim olarak görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda yedek oyuncularla oynarken pozisyona girme konusunda sorun yaşadı.

Jonny Northeast etkisi

Beşiktaş'ın yurt dışı kampında göze çarpan detaylardan biri de kondisyoner Jonny Northeast'in takıma uyguladığı tempolu idmanlar oldu.

Siyah-beyazlı takımda eski teknik direktör Valerien Ismael'in ekibinde de bir dönem yer alan Galli çalıştırıcı, idmanlarda ön plana çıktı.

Takımının sezona hazır olarak başlamasının önemine sık sık değinen Solskjaer, Northeast'in uyguladığı antrenman temposundan memnun.

Tammy Abraham'dan beklenti büyük

Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği İngiliz santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımın en büyük kozlarından.

Avusturya kampına 9 Temmuz'da dahil olan golcü futbolcu, idmanlarda gösterdiği performans ve attığı goller ile dikkati çekti.

Teknik direktör Solskjaer'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip Abraham'ın Rafa Silva ve Orkun Kökçü ile göstereceği performans merakla bekleniyor.

David Jurasek'in performansı

Siyah-beyazlı takımın Benfica'dan kiraladığı Çek sol bek David Jurasek, kampta çalışkan kimliğiyle göze çarptı.

Kenar ortaları ve hücumcu kimliğiyle öne çıkan Jurasek, "görev adamı" tanımına uyan futbolculardan biri.

Kampın parlayan ismi Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş'ın Avusturya kampında en dikkat çekici performansı Demir Ege Tıknaz sergiledi.

Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık sözleşmesi biten ve siyah-beyazlı takıma geri dönen Demir Ege, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu oyunla kampa damga vurdu.

Wolfsberger maçında bir de gol atan genç futbolcu, Solskjaer'den formayı alacak ilk isimlerden biri olarak göze çarptı.

Kartal Kayra Yılmaz formaya yakın

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da tamamlayan Kartal Kayra Yılmaz da kampta etkili bir performans ortaya koydu.

İlk üç hazırlık maçına da ilk 11'de başlayan genç orta saha, Wolfsberger'e attığı golün yanı sıra duran toplardaki etkinliğiyle de ön plana çıktı.

Gedson Fernandes, sol açıkta denendi

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, sezon öncesi çalışmalarında gösterdiği performansla hazır bir görüntü sergiledi.

Ole Gunnar Solskjaer, bitmeyen enerjisi ve hızıyla ön plana çıkan tecrübeli orta sahayı antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açık pozisyonunda denedi.

Beklentinin altında kalanlar

Beşiktaş'ın Avusturya kampında bazı oyuncular beklentilerden uzak bir performans gösterdi.

Siyah-beyazlılarda Jean Onana, Moatasem Al-Musrati, Elan Ricardo, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan sergiledikleri performansla takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.

Göze çarpan eksikler

Beşiktaş'ta Avusturya kampının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.

Siyah-beyazlı ekipte, hazırlık maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı takımdan bir süre uzak kalacak Mustafa Hekimoğlu'nun da yokluğuyla santrfor, sağ bek, kanat oyuncusu ve stoper rotasyonuna takviye yapılması bekleniyor.

"İlk 11 seviyesinde 16-17 ana oyuncuyla sezona başlıyoruz." diyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen sezon karşılaştığı "fark yaratan oyuncu" sorununu bir kez daha yaşamamak için önlemini erken almak istiyor.