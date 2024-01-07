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Milli tenisçi Yankı Erel Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Milli tenisçi Yankı Erel Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Sarıyer Belediyesi ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Müsabakaya; Çağla Akın, Celeste Plak, Wilma Salas, Fulden Ural, Emily Maglio, Bengisu Aygün ve Gizem Güreşen (L) ile başlayan Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı; 25-19, 25-20, 22-25 ve 25-22’lik set sonuçlarıyla salondan 3-1 galip ayrıldı.

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