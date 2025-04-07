Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Maçın 14. dakikasında Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.

22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Espinoza'nın pasıyla Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun pasıyla penaltı noktası yakınında meşin yuvarlağı önünde bulan Aytaç Kara'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

68. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in penaltı noktasının üzerine çevirdiği topa Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa atağında rakip yarı sahanın ortasından Cafu'nun sert şutunda, top az farkla auta gitti.

82. dakikada ceza sahası sol çaprazından Brekalo'nun ortasında Fall'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

88. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Salih Uçan, Brekalo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu: 1-1

90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken topu ceza sahası sol çaprazından önünde bulan Cafu'nun sert şutunda, savunmada Svensson altıpas içinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde puanını 48'e, Kasımpaşa da 39'a çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla oynadığı son 4 maçta ilk kez puan aldı.

Siyah-beyazlı takım, lacivert-beyazlı rakibiyle ligde bundan önce oynadığı 3 maçı kaybetmişti.

Geçen sezon ligde rakibine 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilen Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki müsabakadan da 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Emirhan Topçu sakatlandı

Beşiktaş'ın savunmasında görev yapan Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlanarak yerde kalan Emirhan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, 17. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

Tayyip Talha Sanuç yine kırmızı kart gördü

Karşılaşmada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine 17. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'a yaptığı faulün ardından hakem Kadir Sağlam'ın önce sarı kart gösterdiği siyah-beyazlı oyuncu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan müsabakada da kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş, Tayyip Talha'nın 36. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldığı maçta Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupadan elenmişti.

Tayyip Talha Sanuç, ligin ilk yarısında Adana Demirspor'la deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın 76. dakikasında da kırmızı kart görmüştü.

Solskjaer ikinci yarıya üçlü savunmayla başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ikinci yarısına üçlü savunmayla başladı.

Gabriel Paulista'nın yanında stopere eşlik eden iki oyuncusu Emirhan Topçu ve Tayyip Talha Sanuç'u kaybeden Norveçli teknik adam, müsabakanın ikinci 45 dakikasında savunma kurgusunu Jonas Svensson, Paulista ve Arthur Masuaku üçlüsüyle oluşturdu.

İkinci yarının başında Joao Mario ve Ciro Immobile'yi oyundan alan Solskjaer, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Milot Rashica'yı oyuna sürdü.

Gedson Fernandes 10. golünü attı

Beşiktaş'a bir puanı getiren golü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 10. golüne imza attı.

Karşılaşmanın son dakikasında meşin yuvarlağı penaltıdan filelere göndererek ligdeki 5. golünü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da da 5 gol atmıştı.