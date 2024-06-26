Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de 2019-2020 sezonunda BOTAŞ forması giyen 1,93 metre boyundaki pivot, bu ekipte 5 maçta oynayıp İspanya temsilcisi Salamanca'ya transfer oldu. Temi Fagbenle, 2021-2022 sezonunda ise ÇBK Mersin formasıyla 25 maça çıktı.

Temi Fagbenle kimdir?

8 Eylül 1992 ABD doğumlu olan sporcu profesyonel kariyerine WNBA takımlarından Minnesota Lynx’de başladı.

Pivot mevkisinde forma giyen Fagbenle, draft edildiği WNBA ekibi Minnesota Lynx formasıyla 2017 yılında 1.3 sayı ortalama ile oynadıktan sonra, aynı yıl Avrupa basketboluna adım attı.

2017-18 sezonunda Polonya ligi ekiplerinden Polkowice formasıyla 29 maça çıkan oyuncu; 15.3 sayı, 6.2 ribaund, 1.7 asist ortalamaları ile oynadı.



2018-19 sezonunda aynı takımla çıktığı 32 maçta 13.6 sayı 7.1 ribaund 1.3 asist ortalamaları tutturdu.



Fagbenle’nin yolu ilk kez 2019-20 sezonunda ülkemize düştü. Adana ekibi BOTAŞ formasıyla 5 maça çıkan oyuncu; 10 sayı, 7.2 ribaund 1.8 asist ortalamaları ile oynadıktan sonra İspanyol Salamanca takımına transfer oldu. Burada forma giydiği 6 maçta 7.7 sayı 6.3 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



2020-21 sezonunda İtalya’nın güçlü ekiplerinden Reyer Venezia ile anlaşan oyuncu, 27 maçta 10.6 sayı 7.4 ribaunt 1.8 asist rakamları ile oynadı. Sonraki sezon yine ülkemize gelen Fagbenle, ÇBK Mersin ile anlaştı ve 2021-22 sezonunda Türkiye liginde 25 maçta 12.8 sayı 6.4 ribaunt 2 asist ortalamaları ile oynadı.



Sonraki sezon yine ÇBK Mersin ekibiyle 4 maçta forma giyen oyuncu, Çekya ligi ekiplerinden Praha ile anlaştı. 2022-23 sezonunda Çekya liginde 16 maça çıkan oyuncunun buradaki istatistikleri 20.3 sayı 8.8 ribaunt 2.3 asist olarak gerçekleşti.



2023-24 sezonunda Eurocup Women şampiyonu, İngiliz ekibi London Lions formasıyla ülkesinde mücadele eden oyuncu, ligde 17 maçta 12.8 sayı 6.1 ribaunt 2.1 asist; Eurocup’da 16 maçta 16.4 sayı 6.7 ribaunt 1.4 asist rakamlarına ulaşarak, takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.



WNBA 2024 sezonunda Indiana Fewer kadrosuna katılan oyuncu, 2024-25 sezonunda Beşiktaş BOA forması giyecek.