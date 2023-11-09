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Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı.

Sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Arthur Masuaku ise kadroya dahil edilmedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin, Onur, Salih ve Tayfur'u yedeğe çekti. Yılmaz, bu oyuncuların yerine Mert, Rosier, Hadziahmetovic ve Muleka'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş , son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

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