Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Amir Hadziahmetovic, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Serkan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Muleka ve Gedson'u yedeğe çekti.

Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıkan kaleci Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirdi.

"Kara Kartal" da Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

Onur Bulut, zorunlu olarak stoperde

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.

Maç kadrosunda altyapıdan 8 oyuncu

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.