Müsabakanın ilk çeyreğini 25-13 geride geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 40-32 geride tamamladı. Final periyoduna 54-59 önde giden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, salondan 75-70 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Mabrey 19, Sinem Ataş 3, Melis Gülcan 5, Araujo 2, Derin Yaya 10, Holingsvorth 3

Beşiktaş: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Yueru Li 16, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 25-13

Devre: 40-32

Beşiktaş BOA BBaşantrenörü Aziz Akkaya, karşılaşmanın ardından şu sözleri kaydetti:

“Geride de olsak önde de olsak takımımız maçı asla bırakmıyor. Ben takımıma çok güveniyorum. Bugün bir risk aldık. Rakip takımda dört uzun varken biz dört kısa oyuncumuzu seçtik. Aldığımız karar doğru bir karardı. Geri dönüşümüz güzel oldu. Biz takım olarak bir aile gibiyiz. Beşiktaş formasına yakışır şekilde mücadele ediyoruz. Takımımız daha çok desteği hak ediyor. Bundan sonra umarım taraftarlarımız bizi daha çok destekler.”