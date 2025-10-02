Geçen sezon RAMS Park'ta oynadığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik ünvanını bu sezona da taşıdı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip; Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında topladığı 9 puanla şampiyonluk hedefine yenilgisiz ilerlemeyi başardı.

Evindeki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun son iç saha maçı olan ve 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek yaşayan Galatasaray, daha sonra RAMS Park'ta rakiplerinin galibiyet sevincine izin vermedi. Sarı-kırmızılılar bu yenilginin sonrasında geçen sezon ev sahibi olduğu 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Golleri Seyrantepe'de yedi

Bu sezon 2 golle ligin en az gol yiyen takımlarından olan Galatasaray, seyircisi önünde kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Deplasmanda oynadığı 4 maçta da rakiplerinin gol sevincine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, taraftarının karşısında Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un gollerine engel olamadı.

Galatasaray ev sahibi olduğu maçlarda 3 rakibine de 3'er gol atarak 9 kez taraftarlarını sevindirdi.

RAMS Park'ın golcüsü Icardi

Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri en çok havalandıran isim Mauro Icardi oldu.

Arjantinli oyuncu, takımının RAMS Park'ta attığı 9 golün üçünde sahneye çıktı ve üç rakibine de birer gol atmayı başardı.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Bu sezon rakibinin aksine 2 maçtan puansız ayrılan Beşiktaş, puan kayıplarını dış sahada oynadığı 2 maçta yaşadı.

Ligin geride kalan bölümünde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, dış sahada çıktığı 3 müsabakadan 2 kez yenilgiyle ayrıldı, 1 kez de 3 puanın sahibi oldu.

İlk deplasmanında Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, diğer yenilgisini ise Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak yaşadı. Beşiktaş, deplasmandaki tek galibiyetinde ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.

Siyah-beyazlılar dış sahada 5 gol yerken 4 gol attı.

Deplasman kartalı Rafa

Süper Lig'de attığı 5 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda en çok gol kaydeden ismi olarak öne çıktı.

Ligde 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında hat-trick yapan Portekizli oyuncu, dış sahada 3, iç sahada 2 gol attı.

Siyah-beyazlı takımın deplasmandaki diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.