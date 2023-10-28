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"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübüne, Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."

Adı başkan adayları arasında geçen Yamantürk, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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