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Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.

Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

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